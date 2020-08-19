ФСБ поймала двух уральцев, выдающих мигрантам поддельные разрешения на въезд в Россию

Флешки, на которых хранились документы. Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области поймали двух уральцев, которые занимались созданием поддельных разрешений на въезд в РФ. Такие документы продавали мигрантам, приезжавшим в страну на заработки.

- Они организовывали незаконный въезд 627 граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность в других субъектах РФ, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В поддельных документах уральцы указывали ложные сведения об ответственных лицах, гарантийных обязательствах юридических организаций, а также о приеме и размещении мигрантов на территории РФ.