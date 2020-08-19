Ехали домой в ХМАО: на Урале в аварию попала семья с маленьким ребенком

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Утром 18 августа на 62-м километре уральской трассы «Ивдель – граница ХМАО» произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Семья из Ханты-Мансийска возвращалась домой из Чебоксар. 51-летний водитель, глава семейства, не справился с управлением автомобиля Nissan и вылетел в кювет. После этого машина перевернулась.

Сам водитель не пострадал, однако его 49-летняя подруга получила ушиб грудной клетки, а их четырехлетний ребенок – ушиб левого лучезапястного сустава и ссадины правой кисти. Всю семью госпитализировали в Ивдельскую ЦРБ, после осмотра их отпустили домой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Во время движения водитель и его супруга были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находится в автокресле, и, благодаря этому, не получил серьезных травм, - рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области. – Водитель в этом году уже трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Госавтоинспекция еще раз просит водителей соблюдать ПДД и скоростной режим, а также использовать специальные удерживающие устройства, если в машине находится ребенок.