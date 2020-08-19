«Мы будто живем в кошмаре»: уральские кинотеатры попросили губернатора открыть их

Кинотеатры в Свердловской области до сих пор закрыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники свердловских кинотеатров написали письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором попросили открыть их. На портале change.org создали специальную петицию по этому случаю. Цель авторов – 500 подписей, на момент публикации инициативу поддержали больше 200 человек.

- Когда все это началось, еще в марте, мы ни на секунду не задумывались о наших предпринимательских или конституционных правах, и с пониманием отнеслись к ситуации, беспрекословно закрыв для сотрудников и зрителей двери кинотеатров, - написали авторы петиции.

Кинотеатры не работают уже почти пять месяцев, по словам работников этой сферы, никакой поддержки от государства у них нет, поэтому удержать персонал практически невозможно. «Мы будто живем в кошмаре, который никак не закончится», - пишут авторы петиции.

При этом сотрудники кинотеатров отмечают, что на сегодняшний день в полную силу уже работают торговые центры, общепит, фитнес-клубы.

- Почему же кинотеатры кажутся вам источником особенного риска? Помещение любого кинозала изначально просторное и хорошо вентилируемое, не говоря уже о приобретенных кинотеатрами современных устройствах защиты и профилактики, - подписали авторы.