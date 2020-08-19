На Урале закрыли рыбный магазин из-за отсутствия масок и дезинфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске, что в Свердловской области, приставы закрыли магазин «Рыбка моя», в котором специалисты Роспотребнадзора нашли грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Дело в том, что у сотрудников магазина не было одноразовых масок, а в помещении не проводилась дезинфекция и влажная уборка.

- Помимо прочего, в магазине не было бактерицидного облучателя, а к работе был допущен продавец без медицинской книжки, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После того, как специалисты составили административный протокол, материалы передали в суд, который постановил закрыть магазин на 45 суток. Что и было сделано – входные группы опечатали. А директора предупредили об уголовной ответственности, если он вдруг снова откроет магазин.