Вернется ли на Средний Урал тепло: отвечают синоптики

В Екатеринбурге зафиксирован температурный режим, который является нормальным для начала октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область пришло настоящее осеннее похолодание. Даже для Среднего Урала дожди и +9 – не самое привычное лето. Низкие температуры осложняются сильными и почти не прекращающимися дождями. Ливни обрушились и сильно размыли участок трассы «Екатеринбург – Пермь» и улицу Шефскую.

Синоптики фонда «Фобос» рассказали, вернется ли в Свердловскую область теплая погода, и когда закончатся дожди.

- Вместе с ненастьем циклон несет в регион воздушные массы из акватории Карского и Баренцева морей. Сегодня в зоне арктического вторжения окажется северо-восток Европейской России, Урал и Западная Сибирь, - рассказали синоптики. – Вихрь, устроивший репетицию осени в регионе, оказался заблокирован над Приобьем, поэтому холодный воздух не сможет пробиться далеко вглубь Сибири.

По словам синоптиков, в Екатеринбурге зафиксирован температурный режим, который является нормальным для начала октября. В следующие дни столбики термометров начнут повышаться – уже в выходные температура поднимется до +17…+18.