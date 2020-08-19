Разбрызгала в лицо «перцовку»: в Екатеринбурге будут судить мошенницу, ограбившую дедушку

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в разбойном нападении на 85-летнего дедушку. Все произошло в ноябре прошлого года: женщина представилась сотрудницей Пенсионного фонда России, пришла к пенсионеру и рассказала ему о полагающейся надбавке к пенсии. Вместе с мошенницей «работал» ее знакомый.

Дедушка пропустил посторонних к себе домой, после чего женщина попросила достать его все имеющиеся у него деньги – 19850 рублей. В это время ее сообщник зашел в квартиру и попытался отвлечь пенсионера.

- Однако пенсионер, заметив это, предпринял попытку воспрепятствовать действиям злоумышленников, которые побежали к выходу из квартиры, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Дедушка ухватился за сумку сообщника, который проволок пенсиона по полу от прихожей до лестничной площадки, где пенсионер упал и скатился по лестнице до второго этажа.

А женщина, отбиваясь от дедушки, разбрызгала ему в лицо перцовый баллончик. После этого, заполучив деньги, мошенники сбежали. Позже женщина полностью признала вину. На нее завели уголовное дело и передали в Верх-Исетский районный суд. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит, - до 12 лет колонии.

- Данное преступление было раскрыто благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Екатеринбурга и Перми. 30-летняя обвиняемая совершила несколько преступлений на территории сопредельного субъекта и даже была заочно осуждена по статьям «Кража» и «Грабеж», - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Однако в последствии женщина скрылась от суда и была объявлена в розыск. В ходе взаимодействия полицейских двух регионов удалось установить причастность разыскиваемой к нападению на пенсионера в Екатеринбурге. Она была задержана в марте 2020 года и помещена под стражу.