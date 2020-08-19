В Свердловской области выросла средняя зарплата Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным специалистов Свердловскстата, средняя зарплата в июне у уральцев составила 43,9 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,4%.

Традиционно, больше всего получили ученые – 69,9 тысяч рублей. На втором месте оказались финансисты и страховщики – 65,8 тысяч, на третьем – работники сферы информации и связи – 57,6 тысяч. Меньше всего за июнь получили сотрудники гостиничного бизнеса и общепита – только 20,9 тысяч. Неудивительно, что их зарплаты оказались самыми низкими в Свердловской области, ведь почти месяцев они были закрыты из-за пандемии коронавируса. Кстати, кафе и рестораны полноценно заработали со вчерашнего дня, 18 августа.

Значительно выросли зарплаты у работников сферы здравоохранения и соцуслуг – на 16,1%. Вместе с тем меньше на 5-17,2% платить стали сотрудникам сферы культуры, спорта, досуга и развлечений. Причина, опять же, кроется в пандемии.