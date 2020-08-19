«Это ошибка»: в оперштабе опровергли информацию о высокой статистике COVID-19 в Нижнем Тагиле

В СМИ появилась информация о 2287 зараженных в Нижнем Тагиле. Это значительно выше официально статистики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 18 августа, в СМИ появилась информация о 2287 зараженных в Нижнем Тагиле. Эта цифра значительно больше официальной статистики свердловского оперштаба, ее озвучил глава Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин.

Однако в региональном оперштабе высокие цифры опровергли, назвав «ошибкой в докладе».

- По данным Роспотребнадзора, цифры, озвученные на совещании по организации учебного процесса в Нижнем Тагиле, не являются данными статистики и появились в докладе в результате технической ошибки. Со специалиста, готовившего информацию к совещанию, взяты объяснения, - рассказали «КП» в оперштабе.

По их данным, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле зарегистрирован 1371 случай заражения. При этом всего в регионе 23 695 случаев заболевания COVID-19.