В центре Екатеринбурга бетонные блоки украсили уральской вышивкой

Фото: фестиваль "Стенограффия" / Дмитрий Чабанов

В Екатеринбурге начался третий день фестиваля «Стенограффия». В этом году он пройдет всего 10 дней – с 17 по 27 августа, тем не менее организаторы пригласили несколько десятков художников со всей России и даже из-за границы, но в последнем случае автор будет работать дистанционно.

А минувшей ночью в центре Екатеринбурга, на улице Гоголя, появились гигантские бетонные блоки, расписанные уральской этнической вышивкой. Но работа над ними еще не закончена. Автором стала художница Анастасия Пищугина.

Фото: фестиваль "Стенограффия" / Дмитрий Чабанов

Фото: фестиваль "Стенограффия" / Дмитрий Чабанов

Напомним, в этом году «Стенограффия» была под угрозой срыва, поскольку проиграла конкурс от администрации Екатеринбурга. Но благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева она все-таки состоялась.