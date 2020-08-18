Ушел в лес и не вернулся: на Урале третий день ищут 81-летнего пенсионера

Фото: Лиза Алерт

На Урале третий день ищут 81-летнего пенсионера. Полков Игорь Петрович ушел в лес 15 августа из дома в Алапаевске и не вернулся. Его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Он был одет в куртку из кожзаменителя, толстовку в полоску с длинным рукавом и чёрные резиновые сапоги, - рассказали в отряде.

Волонтеры отметили, что дедушка нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 170 см см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: седые, короткая стрижка

Если вы можете помочь с поиском Игоря Петровича или знаете, где он может находиться, свяжитесь с инфоргом поиска Ириной +79321228944 или позвоните в поисковой отряд по горячей линии.