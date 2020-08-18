На Урале после гибели в пожаре отца и сына следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Следственный комитет Невьянска возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после гибели в пожаре отца и сына. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности. По данным следователей мужчина в день трагедии растапливал баню.

- Уголовное дело возбуждено для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии следственным путём, - объяснили в следственном комитете.

Силовики допрашивают свидетелей и планируют провести комплекс экспертиз, чтобы выяснить причины пожара. Напомним, что трагедия произошла в частном доме одного из садовых товариществ Невьянского района. В ночь с 11 на 12 августа огонь охватил жилое помещение, где находились 40-летний мужчина с 9-летним сыном. С огнем боролись семь спасателей. Тела были обнаружены специалистами МЧС уже после тушения пожара.