Директоров школ Нижнего Тагила посадили за парты, чтобы продемонстрировать работу учреждений в пандемию

Фото: администрация Нижнего Тагила

В школу № 95 в Нижнем Тагиле сегодня съехались директора всех образовательных учреждений города. Им показали, как будет организован учебный процесс в условиях пандемии коронавируса. Для этого руководители школ приняли на себя роли учеников.

- Они заходили в здание школы с двух разных входов (для начальной школы и для учащихся старшего звена). Кроме того, им обработали руки дезинфицирующим раствором и предложили соблюдать безопасную дистанцию. После этого присутствующим объяснили, как будет организована работа столовой и учебный процесс, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Как рассказали в мэрии, во время всего учебного процесса в каждом кабинете будет работать рециркулятор воздуха, а после того, как уроки будут закончены, помещения обработают с помощью ультрафиолетовых облучателей. Чтобы дети меньше контактировали друг с другом перемены будут организованы в разное время для каждого класса. Уроки будут проходить в одном кабинете. Исключение составят только физика, химия, технология и физическая культура.

Школы должны сформировать расписание с учетом всех условий и предоставить в управление образования до 25 августа. Напомним, что до конца года в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому праздничных линеек в школах Нижнего Тагила проводиться не будет. Также будет закрыт доступ родителей в учебные заведения.