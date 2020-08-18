Покупок больше – доходность выше: клиенты уловили «фишку» накопительного счета УБРиР

Эксперты подсчитали, что после обновления условий по накопительным счетам треть их владельцев увеличила объемы оборотов по дебетовым картам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили изменения в поведении клиентов-вкладчиков. В условиях, когда на рынке доходность классических инструментов сбережения снижается, банки предлагают своим клиентам дополнительные бонусы. Так, с июня все владельцы накопительных счетов УБРиР могут влиять на ставку и поднимать ее вплоть до 7%, расплачиваясь за покупки любыми дебетовыми картами банка. И как показала статистика, клиенты активно используют эту возможность.

Эксперты подсчитали, что после обновления условий по накопительным счетам треть их владельцев увеличила объемы оборотов по дебетовым картам. Это позволило клиентам УБРиР повысить доходность своих средств, размещенных на накопительном счете в банке, просто совершая свои каждодневные траты. При этом в целом активность клиентов с дебетовыми картами на рынке безналичных покупок также увеличилась. В июле у клиентов с накопительным счетом сумма трат по дебетовым картам выросла на 19% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как у всех держателей карт всего на 4%.

«Клиенты довольно быстро отреагировали на представившиеся им новые возможности по увеличению ставки по накопительному счету. Уже в июне мы увидели значительный прирост объема транзакций по их дебетовым картам, что вело и к повышению доходности по счету. Сегодня этот инструмент накопления особенно популярен у клиентов, получающих в УБРиР заработную плату. Ведь это позволяет им повышать доходность своих средств, не меняя при этом по сути ничего, просто продолжая пользоваться дебетовыми картами для оплаты своих расходов», — отмечает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

Напоминаем, что фиксированная ставка по накопительному счету в УБРиР составляет 4% на сумму до 1 млн рублей и 3,5% — на остаток свыше 1 млн рублей. Дополнительно можно получить бонусные ставки до 3% годовых. Если объем покупок по дебетовым картам составил от 15 тыс. рублей, то добавляется 1% к фиксированной ставке, если от 30 тыс.— то 2%, если свыше 60 тыс. рублей — то 3%. Расчет суммы выполняется по всем дебетовым картам УБРиР, имеющимся у клиента, за полный календарный месяц, предшествующий месяцу начисления бонусной ставки.

Ознакомиться с условиями накопительного счета можно на сайте банка.