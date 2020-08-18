В Свердловской области отложили возобновление работы детских садов в обычном режиме

С сегодняшнего дня запрет на работу детских садов снят, но работать они могут только с 50% нагрузкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ, согласно которому ограничения на работу детских садов были сняты. Однако сегодня в министерстве образования разъяснили, что документ не предусматривает открытие дошкольных учреждений на полную мощность. Возобновление работы детских садов в обычном режиме пока решили отложить.

- За последние месяцы многие садики по всему нашему региону возобновили прием детей. Но теперь, чтобы дать всем нашим дошкольным образовательным учреждениям - и муниципальным, и частным - время адаптироваться к работе в новых условиях, мы решили еще на какой-то период сохранять их загрузку в пределах 50 процентов, - объяснил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Он также пояснил, что это нужно чтобы в краткосрочной перспективе с уверенностью перейти к полноценной работе с обязательным выполнением всех предписаний Роспотребнадзора. Получается, что до особого распоряжения дошкольные учреждения пока могут работать только с 50% наполняемостью групп. С аналогичной загрузкой могут принимать детей частные детские сады.