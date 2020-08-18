В Свердловской области педофил изнасиловал в лесу 13-летнюю девочку

Мужчина уже был судим за избиение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Бисерть задержали 43-летнего педофила. Как рассказал ural.kp.ru источник в силовых структурах, охранник лесозаготовочной станции надругался в лесу над 13-летней падчерицей.

- Подозреваемый уже был ранее судим за нанесение травм средней тяжести и побои. Мужчина задержан и помещен в изолятор,- сообщает инсайдер «КП».

Суд избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО № 1 Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».