Прорыв канализации в Нижнем Тагиле ликвидируют до конца недели

Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 17 августа в районе улиц Зари и Вагоностроителей прорвало канализацию. Из-за этого произошел обвал земли, что помешало движению трамваев.

Оказалось, что поврежденная труба диаметром 0,6 метра полностью пришла в негодность. Ее замена на пластиковую осложняется тем, что глубина залегания составляет 5 метров.

Фото: администрация Нижнего Тагила

К вечеру 18 августа коммунальщики завершают замену трубы. Однако теперь нужно будет укрепить почву. Все работы завершатся к концу недели.

- Мы полностью остановили движение трамваев до полного устранения неисправности. Для обеспечения потока пассажиров было принято решение увеличить количество автобусных рейсов, - рассказывает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru