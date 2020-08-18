Детские сады Екатеринбурга готовятся к полноценному открытию

Не все детсады открылись вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 17 августа, свердловские власти смягчили режим самоизоляции. В новом указе прописаны послабления, которых уральцы так долго ждали – кроме того, что вновь начали полноценную работу заведения общепита, в Свердловской области с сегодняшнего дня, 18 августа, в полную силу заработали детские сады.

Однако не все смогли вовремя открыться. В Департаменте образования администрации Екатеринбурга отметили, что сейчас ведется подготовка к работе в штатном режиме.

- Проводятся необходимые мероприятия для выполнения санитарно-противоэпидемических требований, - отметили там. – Дошкольные организации оснащаются необходимым количеством оборудования по профилактике коронавируса. О дате работы детских садов в штатном режиме будет сообщено дополнительно, после получения региональных нормативно-правовых документов.

Кстати, сегодня мы писали о том, что на средства дезинфекции и СИЗы образовательным учреждениям Свердловской области выделили больше 750 миллионов рублей.

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