На средства дезинфекции свердловским школам и детсадам выделили 750 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завершили приемку образовательных учреждений к новому учебному году. 1 сентября заведения примут больше миллиона дошкольников, школьников и студентов, в том числе 61 тысячу первоклашек.

В общей сложности проверку прошли 2 685 образовательных учреждений – особое внимание было уделено требованием санитарной безопасности.

- В областном бюджете предусмотрены средства для оснащения учебных заведений средствами дезинфекции и медицинского контроля, - рассказал и. о. губернатора Алексей Орлов.

Напомним, чуть раньше на обеспечение образовательных учреждений СИЗами для борьбы с коронавирусом из регионального бюджета выделено больше 300 миллионов рублей. На организацию и подготовку к началу учебного года, в соответствии со всеми требованиями, выделят еще 750 миллионов рублей.

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