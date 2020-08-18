На Урале в пожаре погибли отец с девятилетним сыном

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ночь с 11 на 12 августа в Невьянском районе Свердловской области произошел серьезный пожар в одном из садовых домов. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:25, на место выехали семь спасателей на двух спецмашинах. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Уже после тушения пожара спасатели обнаружили в доме два тела – девятилетнего мальчика и его 40-летнего отца.

- В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит причины и условия, приведшие к гибели ребенка. Следственными органами проводится доследственная проверка.