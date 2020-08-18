На вокзале в Екатеринбурге у пассажира в сумке нашли гранаты

Фото: пресс-служба региональной Росгврадии

Накануне днем, 17 августа, в дежурную часть Росгвардии поступила информация о том, что в жд вокзале в Екатеринбурге произошло ЧП. У одного из пассажиров во время проверки ручной клади нашли гранаты. На место сразу же вызвали группу разминирования ОМОН с розыскной собакой.

- В ходе досмотра установлено, что три гранаты – корпуса учебных ручных гранат Ф-1, без взрывчатых веществ и запалов, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Такие гранаты не представляют опасности для здоровья граждан и безопасны для транспортировки. Но, тем не менее, их у пассажира все равно забрали и передали в отдел полиции для дальнейшей экспертизы.