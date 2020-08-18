В мэрии Екатеринбурга назвали причину потопа на Шефской

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В минувшее воскресенье на Екатеринбург обрушились сильнейшие ливни, из-за которых в городе затопило несколько улиц. Но больше всего пострадала Шефская – машины на ней не ехали, а буквально плыли. В понедельник оперативно устранить потоп не удалось, поэтому Госавтоинспекция города временно перекрыла движение по этой улице.

А в администрации Екатеринбурга назвали причину потопа – два заваленных грунтом колодца: на пересечении улиц Сахалинской и Владивостокской, а также в районе дома №14 по улице Камчатской.

- Ливневая канализация на пересечении улиц Шефской и Блюхера была полностью подготовлена к летнему сезону силами муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения», - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сейчас специалисты расчищают колодцы и промывают ливневую канализацию. Планируется, что до конца дня эти работы завершат.