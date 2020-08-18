На Урале сотрудников заказника заставили выплатить 240 тысяч за нелегальный отстрел лося

Сотрудников заказника заставили выплатить 240 тысяч за нелегальный отстрел лося Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2018 года «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области» выдала охотнику разрешение на отстрел одного лося в возрасте до года. На следующий год мужчина, сославшись на недомогание, передал разрешение на отстрел волка и лося семерым сотрудниками заказника «Пышминский».

Те по его заказу должны были устроить охоту, что они и сделали. Но вместо одного лося подстрелили двух. После этого проводилась доследственная проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Работники избежали даже административной ответственности.

- Правоохранительные органы не установили в их действиях состава правонарушения. На коллективной охоте произошел перестрел. Охотники были расставлены на таком расстоянии, что не видели друг друга и выстрелили в пробегавших лосей одномоментно, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Зато обладателю лицензии, мужчине, пришлось выплачивать 500 рублей штрафа. После этого Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области обратился с иском в суд к охотнику семи сотрудникам заказника «Пышминский» и потребовал возместить ущерб – 400750 рублей. Суд удовлетворил требования лишь частично, заставив выплатить 240 тысяч.