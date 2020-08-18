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Коронавирус Covid-19

Еще два человека на Среднем Урале погибли от коронавируса

Статистика по COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области на 18 августа 2020 года
Лев ИстоминЛев ИстоминЛевИстомин
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Врачи продолжают бороться за жизни уральцев

Врачи продолжают бороться за жизни уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Екатеринбурга и Свердловской области за последние сутки от коронавируса погибли еще 2 человека. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале на 18 августа составляет 376 человек.

Всего с начала пандемии в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирусом заболели 23 695 человек, 19 176 из них полностью победили вирус.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 18 августа 2020 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 18 августа 2020 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас состояние 78 пациентов инфекционных отделений больниц остается тяжелым, 75 из них размещены в палатах реанимации, 46 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что в регионе 17 августа разрешили работу кафе, столовых и ресторанов. Также могут открываться спортивные школьные секции. Режим ограничений до 24 августа сохранен для лиц старше 65 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

Открываются дома отдыха, разрешена работа детских садов с полной загрузкой.

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