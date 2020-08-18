Еще два человека на Среднем Урале погибли от коронавируса

Врачи продолжают бороться за жизни уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Екатеринбурга и Свердловской области за последние сутки от коронавируса погибли еще 2 человека. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале на 18 августа составляет 376 человек.

Всего с начала пандемии в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирусом заболели 23 695 человек, 19 176 из них полностью победили вирус.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 18 августа 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас состояние 78 пациентов инфекционных отделений больниц остается тяжелым, 75 из них размещены в палатах реанимации, 46 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что в регионе 17 августа разрешили работу кафе, столовых и ресторанов. Также могут открываться спортивные школьные секции. Режим ограничений до 24 августа сохранен для лиц старше 65 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

Открываются дома отдыха, разрешена работа детских садов с полной загрузкой.

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