На проект трассы «Екатеринбург – Казань» потратят 114 миллионов рублей

Новая трасса появится к 2023 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На сайте госзакупок открыт конкурс на проектирование скоростной трассы, которая соединит Екатеринбург и Казань. За готовый проект подрядчику обещают заплатать 114 750 000 рублей.
В документации конкурса указано, что победитель обязуется разработать не менее трех вариантов наиболее короткого соединения двух столиц регионов. Движение по трассе будет, как платным, так и бесплатным.
Ранее «Автодор-инвест» уже размещал заявку о проведении конкурса на строительство скоростной трассы между Екатеринбургом и Казанью. Однако заявку пришлось отменить из-за изменения конкурсной документации.
Новая автодорога должна появиться к 2023 году, когда Екатеринбург отпразднует 300-летие.