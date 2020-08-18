На проект трассы «Екатеринбург – Казань» потратят 114 миллионов рублей

Новая трасса появится к 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте госзакупок открыт конкурс на проектирование скоростной трассы, которая соединит Екатеринбург и Казань. За готовый проект подрядчику обещают заплатать 114 750 000 рублей.

В документации конкурса указано, что победитель обязуется разработать не менее трех вариантов наиболее короткого соединения двух столиц регионов. Движение по трассе будет, как платным, так и бесплатным.

Ранее «Автодор-инвест» уже размещал заявку о проведении конкурса на строительство скоростной трассы между Екатеринбургом и Казанью. Однако заявку пришлось отменить из-за изменения конкурсной документации.

Новая автодорога должна появиться к 2023 году, когда Екатеринбург отпразднует 300-летие.