Не взял с собой телефон: в Нижнем Тагиле завершили поиски Вадима Зяблицева

Полицейские и волонтеры обошли окрестные леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 17 августа завершили поиски 48-летнего местного жителя Вадим Зяблицева. Мужчина приехал вместе с семьей на дачу в деревню Сизикова, после чего отправился один в ближайший лес за грибами.

Вадим не взял с собой сотовый телефон. Поэтому, когда он не вернулся вовремя, его родственники обратились за помощью в полицию, а также к волонтерам отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт».

Двое суток ушли на поиски мужчины, после чего он смог самостоятельно выйти из леса. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» информируют, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru