Почему коронавирусом болеют богатые россияне и чиновники: отвечает специалист

Коронавирус сначала "задел" состоятельных россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России пандемия коронавируса постепенно пошла на спад. Цифры по заболевшим гражданам медленно, но стабильно снижаются, отделения больниц, где лечили ковидных пациентов, обратно перепрофилируют под привычный профиль.

Многие россияне задаются вопросом: почему весной, когда пандемия только набирала обороты, коронавирусом стали болеть представители власти, а также богатые россияне?

По словам председателя комитета Федерации лабораторной медицины Александра Соловьева, первая волна коронавируса в большей степени связана с туристами из стран Европы. И не просто туристами, а состоятельными людьми, которые отдыхали на дорогих горнолыжных курортах.

Понятно, что среднестатистический обыватель вряд ли может себе позволить себе отдых такого уровня. Поэтому сначала новый вирус начал распространяться среди состоятельных россиян.

- Это характерно для многих стран. Почти половину всех случаев завезли в Норвегию посетители одного австрийского бара. Вся Европа получила вирус с горнолыжных курортов Швейцарии, Италии и Австрии. То есть, люди с определенным образом жизни и социальными контактами заражали друг друга, - рассказал на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Александр Соловьев.

Только через несколько недель коронавирус стал распространяться по больницам, где лечили пациентов. Летом люди из разных социальных слоев стали перемешиваться, отдыхая на пляжах, путешествуя по регионам России.

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