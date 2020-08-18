Прокуратура проверит исправность аттракционов в парке Маяковского

В минувшую субботу на одном из аттракционов в ЦПКиО застряли несколько гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга решила проверить техническое состояние аттракционов в ЦПКиО имени Маяковского. Напомним, что 15 августа в парке на аттракционе «Катапульта» застряли мужчина и женщина, гости. К счастью, все обошлось без пострадавших, но спасательная операция заняла несколько часов.

Администрацией ЦПКиО сразу же было организовано внутреннее расследование, причина поломки сейчас устанавливается. Оказалось, что две недели назад аттракцион прошел техническое освидетельствование. На него есть все необходимые документы на эксплуатацию.

- В целях проверки прокуратурой организованы надзорные мероприятия с привлечением специалистов отдела государственного технического контроля Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, территориального органа Управления Федеральной службы по надзору благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В рамках проверки специалисты осмотрят все аттракционы в парке, изучат техническую документацию. Кроме того, будет дана оценка исполнению требований к соблюдению мер безопасности во время работы с гостями.