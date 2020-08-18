Теперь грозит до шести лет тюрьмы: уралец украл у подруги с карты восемь тысяч

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в краже денег с банковской карты. Восемь тысяч рублей мужчина перевел со счета знакомой. Все это произошло в начале августа, когда подруга находилась у него в гостях. Когда она вышла из комнаты, мужчина, зная пароль от ее телефона, зашел в мобильное приложение банка и перевел деньги.

- О своем действии подозреваемый женщине не сообщил. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, - добавили в пресс-службе МВД по Свердловской области. – На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ранее он судим не был, постоянной работы у него тоже не было. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ему грозит, - до шести лет тюрьмы.