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Общество

На Урале оштрафовали продуктовый магазин за отсутствие масок и «входного фильтра»

Теперь филиал обязан выплатить 200 тысяч рублей
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Магазин не соблюдал меры санбезопасности в эпоху коронавируса

Магазин не соблюдал меры санбезопасности в эпоху коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской глубинке, деревне Поварня Белоярского района, специалисты Роспотребнадзора оштрафовали продуктовый магазин «Монетка», который не соблюдал меры санбезопасности в эпоху коронавируса. Среди сотрудников магазина обнаружили грубые нарушения: отсутствие масок и «входного фильтра».

- В магазине не проводилось обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями в помещениях, где постоянно находились сотрудники. Кроме того, вход на предприятие торговли не оборудован кожными антисептиками для обработки рук, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Все сотрудники магазина допускались на работу без прохождения периодических медосмотров. В итоге, на компанию составили административный протокол и передали материалы дела в Белоярский районный суд. Который принял решение оштрафовать магазин на 200 тысяч рублей.

Коронавирус на Урале