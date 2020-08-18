На Урале оштрафовали продуктовый магазин за отсутствие масок и «входного фильтра»

Магазин не соблюдал меры санбезопасности в эпоху коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской глубинке, деревне Поварня Белоярского района, специалисты Роспотребнадзора оштрафовали продуктовый магазин «Монетка», который не соблюдал меры санбезопасности в эпоху коронавируса. Среди сотрудников магазина обнаружили грубые нарушения: отсутствие масок и «входного фильтра».

- В магазине не проводилось обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями в помещениях, где постоянно находились сотрудники. Кроме того, вход на предприятие торговли не оборудован кожными антисептиками для обработки рук, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Все сотрудники магазина допускались на работу без прохождения периодических медосмотров. В итоге, на компанию составили административный протокол и передали материалы дела в Белоярский районный суд. Который принял решение оштрафовать магазин на 200 тысяч рублей.