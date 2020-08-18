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Происшествия

Разбили витрину, вытащили деньги, угрожали пистолетом: трех уральцев будут судить за ограбление «комиссионки»

Двум членам банды не было еще даже 18 лет
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Двум членам банды не было еще даже 18 лет

Двум членам банды не было еще даже 18 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили трех местных жителей, которых обвиняют в ограблении комиссионного магазина. Двум членам банды еще даже не было 18 лет: одному подростку было 17, другому – 16. А главарю их банды – 25, он объяснил своим юным подельникам план ограбления и распределил их роли.

После этого, в конце апреля, они попросили знакомого подвезти из до нужной «комиссионки» и подождать. Зайдя внутрь, один из подростков распылил в лицо продавца «перцовку», второй разбил витрину и вытащил оттуда технику, спрятав в рюкзак.

- В это время их главарь угрожал продавцу пистолетом, после чего ударил им по его спине не меньше семи раз, стащив из кассы все имевшиеся деньги, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, они нанесли магазину ущерб в 223 тысячи рублей. На всех троих заведено уголовное дело, которое после вручения обвинительного заключения было направлено в Ленинский суд Нижнего Тагила.

Криминал