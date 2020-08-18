В Екатеринбурге закрыли движение по Шефской, которую затопило дождем

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Минувшим вечером на Екатеринбург обрушился сильный ливень, из-за которого сразу несколько улиц оказались под водой. Сильнее всего пострадала улица Шефская – машины по ней не ехали, а в буквальном смысле плыли.

Чтобы устранить все последствия непогоды Госавтоинспекция Екатеринбурга решила временно закрыть по этой улице движение.

- В связи с подтоплением участка дороги и невозможностью безопасного движения на улице Шефская под Блюхеровским мостом ГИБДД Екатеринбурга закрывает движение транспортных средств до возобновления проезда, - рассказали «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Просим с пониманием отнестись к данному решению и искать пути объезда опасного участка дороги.

Напомним, спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение на 18 августа. В некоторых районах области ожидаются сильные дожди и грозы.