В Екатеринбурге отремонтировали за 57 миллионов тепломагистраль на Серафимы Дерябиной

После ремонта трубы прослужат, как минимум, 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики закончили реконструкцию тепломагистрали М-26, проходящей по улице Серафимы Дерябиной. Это очень важная трасса, она обеспечивает теплом госпиталь ветеранов всех войн, областную детскую и шестую больницы, несколько корпусов больницы №40, областной онкологический диспансер и четыре детских сада.

Кроме того, трасса доставляет тепло в жилые дома и административные здания по четной стороне улицы Бардина, микрорайон Широкая речка, часть Ленинского района.

- Инвестиции в восстановление сети составили 57,3 миллиона рублей. Энергетики заменили два участка трубопровода диаметром 500 миллиметров общей протяженностью 1148 метров, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

По словам специалистов, новые трубы защищены современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля. Благодаря этому тепло местные жители будут получать без перебоев, как минимум, 30 лет.