На ремонт Объездной дороги в Екатеринбурге выделили 238 миллионов

В Екатеринбурге за 238 миллионов отремонтируют Объездную дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют отремонтировать Объездную дорогу. Проектная документация на два участка улиц опубликована на портале госзакупок. Подрядчику планируют заплатить 238 миллионов рублей.

Привести в идеальное состояние нужно будет участок от дома №50 по Крестинского до 8 Марта, а также на улице Краснолесья – от Амундсена до Вильгельма де Геннина. Подрядчика-победителя выберут уже 27 августа. Все дорожные работы должны закончить в этом году.

Кроме того, в Екатеринбурге намечается ремонт еще четырех улиц, который обойдется городской казне в 478 миллионов рублей. Подрядчику нужно будет починить улицы Московская, Патриса Лумумбы, Зенитчиков и 2-я Новосибирская. Работы должны быть закончены до 30 ноября 2023 года.