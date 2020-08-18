На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перекроют участок, чтобы установить пешеходный переход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 21 августа в 33-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» временно перекроют проезд. Как уточняют дорожники, ограничения продлятся всего 40 минут. Дело в том, что на участке будут устанавливать надземный модульный пешеходный переход.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, - попросили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Учитывайте информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ремонты сейчас идут также на трассе «Пермь – Екатеринбург». На участке км 282+340 в два этапа ремонтируют мост. Первый этап уже закончился (с 11 по 14 августа), второй продлится с 17 по 21 августа – будет закрыта полоса в сторону Екатеринбурга. Машины будут пропускать в одностороннем порядке, для регулировки на участке уже установили знаки и светофор.