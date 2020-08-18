В Екатеринбурге клещи покусали больше 10 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается сезон активности клещей. С начала теплого сезона от их укусов пострадал уже 30721 человек, из них 7078 – дети до 17 лет. Эти цифры находятся на уровне аналогичного периода 2019 года. Наиболее активны клещи в 65 муниципальных образованиях. В частичности: в Рефтинском, Талицком, Асбестовском ГО, Ирбитском районе, Каменске-Уральском и других.

В Екатеринбурге от клещей пострадали 10202 человека (33,2% от всех), в том числе 1845 детей.

- В больницы с предварительным диагнозом «кдещевой энцефалит» госпитализировано 139 человек (подтвердили у 26), с диагнозом «кдещевой боррелиоз» - 351 человек (подтвержден у 216), - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В этом году в Свердловской области должны были обработать от клещей 10200 гектаров территории. На сегодняшний день план выполнен на 100%.