В Екатеринбурге задержали таксиста, ограбившего пассажира

Сотрудники полиции ищут других пострадавших от таксиста- злоумышленника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второго августа в отделение полиции обратился 32-летний екатеринбуржец. Он рассказал, что у него пропали деньги, банковские карты и телефон после того как он в состоянии алкогольного опьянения пытался добраться домой на такси.

- В виду сильного алкогольного опьянения пассажир не смог назвать точный адрес, куда его нужно было доставить. На улице Краснофлотцев в районе дома номер 2 водитель остановил машину и вытащил клиента из салона. При этом таксист завладел сотовым телефоном, банковскими картами и деньгами пассажира и уехал, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции, посмотрев видео с камер наблюдения возле кафе, пришли к выводу, что таксист заранее присмотрел нетрезвого мужчину и сам предложил подвезти его до дома. Силовики вычислили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, и установили его личность. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Когда 14 августа его задержали, выяснилось, что все украденное он успел продать. За грабеж таксисту грозит до 4 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции считают, что задержанный может быть причастен к другим подобным преступлениям и просят граждан, которые возможно пострадали от его действий обращаться в органы внутренних дел по телефонам 8(963)4448295 (Уголовный розыск), 356-42-14 либо 02.