В Свердловской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции продлен для уральцев старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова продлили режим самоизоляции. Согласно указу, подписанному сегодня исполняющим обязанности главы региона Алексеем Орловым он будет действовать до 24 августа. Оставаться дома необходимо уральцам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Также согласно указу в Свердловской области сохраняются масочный режим и режим социального дистанцирования.

Напомним, что Алексей Орлов этим же указом разрешил открыть заведения общепита, детские сады и базы отдыха. До сегодняшнего дня они либо были открыты частично либо полностью закрыты. Ограничивал их работу режим повышенной готовности, введенный в Свердловской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.