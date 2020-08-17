Какая справка нужна приезжающим на Урал из-за границы: отвечают специалисты

приезжающие из-за границы должны сдать тест на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделю назад исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ, согласно которому приезжающим в Свердловскую область из-за границы нужно будет подтвердить отсутствие COVID-19. Для этого нужно иметь медицинскую справку. Сегодня документ пополнился уточнением.

- Отрицательный результат на COVID-19 прибывающими из-за рубежа должен подтверждаться только методом ПЦР, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что если медицинского документа об отсутствии коронавируса нет, его нужно будет получить в течение трех дней после прибытия в регион. При этом до получения отрицательного результата необходимо будет соблюдать самоизоляцию.