Детские сады Свердловской области начинают работать в обычном режиме

Детские сады будут принимать малышей с завтрашнего дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ежедневно снижается количество новых зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим в регионе постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за угрозы COVID-19. С завтрашнего дня в Свердловской области детские сады смогут работать в обычном режиме. Соответствующий указ подписал сегодня исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Напомним, что ранее дошкольные учреждения работали только с наполняемостью 50%. Некоторые садики принимали малышей только в дежурные группы.

Также с завтрашнего дня с 50% загрузкой могут работать организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми. Ранее из-за угрозы коронавирусной инфекции они были закрыты.

Кроме того Алексей Орлов разрешил работать детско-юношеским спортивным школам.