Под конец лета на Урале разрешили полноценно отдыхать

Уральцам дали возможность полноценно отдохнуть Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 18 августа и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов снял ограничения на работу баз и домов отдыха, а также санаторно-курортных организаций. Теперь учреждения будут работать в обычном режиме, который здесь действовал до пандемии.

При этом, социальная дистанция и меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, сохраняются.

Также Орлов отменил ограничения на работу ресторанов, и других учреждений общепита. Также возобновлена работа детско-юношеских спортивных школы, детским садам, а также групповые экскурсии до 20 человек.

До 24 августа 2020 года продлен режим ограничений для жителей Свердловской области старше 65 лет, а также для лиц, имеющих хронические ограничения. Масочный режим и социальное дистанцирование сохраняется.