Под конец лета на Урале разрешили полноценно отдыхать

Уральцам дали возможность полноценно отдохнуть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 18 августа и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов снял ограничения на работу баз и домов отдыха, а также санаторно-курортных организаций. Теперь учреждения будут работать в обычном режиме, который здесь действовал до пандемии.
При этом, социальная дистанция и меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, сохраняются.
Также Орлов отменил ограничения на работу ресторанов, и других учреждений общепита. Также возобновлена работа детско-юношеских спортивных школы, детским садам, а также групповые экскурсии до 20 человек.
До 24 августа 2020 года продлен режим ограничений для жителей Свердловской области старше 65 лет, а также для лиц, имеющих хронические ограничения. Масочный режим и социальное дистанцирование сохраняется.