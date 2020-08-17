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В Свердловской области стартовала выдача бесплатных социальных карт

Власти планируют выпустить 3,5 миллиона экземпляров Единой социальной карты
Лев ИстоминЛев ИстоминЛевИстомин
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Карта подходит для оплаты проезда

Карта подходит для оплаты проезда

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области с 17 августа стартовала выдача Единой социальной карты, которую бесплатно может получить любой житель региона в возрасте с 14 лет при наличии двух документов: паспорта и СНИЛС. На проект из бюджета выделили 30 миллионов рублей.

Карту выпускают в двух вариантах: как банковскую карту «СКБ-банк» с платежной системой «МИР», и как социальную карту. Первый вариант можно получить во всех отделениях банка, в скором времени подключится и МФЦ. Второй вариант выдают в пяти отделениях компании «И-Сеть», которая 11 лет занимается выпуском «Е-карты».

С 2021 года все социальные выплаты, включая пенсии, будут зачисляться на Единую социальную карту. Однако оформляется карта добровольно, так как можно использовать и другие варианты получения выплат. Например, пенсию можно по-прежнему получать через «Почту России».

В некоторых торговых сетях карту можно будет использовать в качестве скидочной. Так, например, с 1 октября 2020 года карта будет действовать в сети «пятерочка».

Как получить карту, список сервисов и другие подробности по получению Единой социальной карты Свердловской области – по ссылке.

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