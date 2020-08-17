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Происшествия

В Старопышминске мужчина загорелся в гараже из-за растворителя

Он получил ожоги кистей и дыхательных путей
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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Врачи вовремя оказали помощь мужчине

Врачи вовремя оказали помощь мужчине

Фото: Артем КИЛЬКИН

В поселке Старопышминск произошло ЧП. 49-летний местный житель Василий С. едва не сгорел заживо, когда работал в своем гараже – загорелся растворитель. Об этом Ural.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- У мужчины диагностировали ожог пламенем 2-3 степени обеих кистей, левой нижней конечности ягодиц, а также ожог верхних дыхательных путей, - сообщает инсайдер «КП».

Известно, что на место происшествия выезжала бригада скорой помощи.

ЧП