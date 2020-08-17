В Нижнем Тагиле трамваи встали из-за обвала земли

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле трамваи не могут проехать по перекрестку улицы Зари и проспекта Вагоностроителей из-за того, что на участке обвалилась земля. Сейчас специалисты «Водоканала-НТ» устраняют серьезную аварию на сети водоотведения.

- Во время работ по обнаружению утечки стоков после обвала части грунта на территории перекрестка с круговым движением они обнаружили, что старая бетонная труба диаметром 600 миллиметров, по которой стоки шли в приемный колодец на сети диаметром 1000 миллиметров, полностью разрушена, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Работы на участке ведутся, однако из-за сильных дождей закончить восстановление участка планируется не раньше четверга. Движение трамваев остановлено до полного устранения аварии – примерно через три дня. По словам главы города, это будет восполнено увеличением автобусов в этом микрорайоне.

Сейчас ведутся работы по замене разрушенной бетонной трубы. Вместо нее установят пластиковую, которая, по словам специалистов, должна прослужить не один десяток лет. Уже к вечеру трубу должны заменить и пустить стоки по новой ветке. После этого начнется завод и укрепление грунта на территории аварии, чтобы подготовить жесткое основание на месте прокладки трамвайных путей.