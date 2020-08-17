У жителя уральской глубинки хакеры украли 120 тысяч с карты

Пропажу денег мужчина заметил в начале июля Фото: Анастасия ОСИПОВА

В деревне Гуляева Байкаловского района Свердловской области произошло киберпреступление. У местного жителя Алексея Д. с банковской карты исчезли 123 тысячи рублей. Об этом Ural.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- Пропажу денег житель деревни заметил в начале июля. Как злоумышленники могли узнать данные его карты, он не знает, - сообщил инсайдер.

В прошлом году мы подробно рассказывали об уголовном деле, которое завели на риелтора из Екатеринбурга Ольгу Хорошун. Женщина оформила несколько десятков займов через близких друзей, а потом вместе со всей семьей сбежала за границу