В Нижнем Тагиле назвали тему нового ледового городка

Все композиции будут посвящены произведению Александра Пушкина «Сказка о царе «Салтане» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на заседании администрации города назвали тему нового ледового городка, который установят под Новый год. Все композиции будут посвящены произведению Александра Пушкина «Сказка о царе «Салтане» - дело в том, что в 2021 году исполняется ровно 190 лет с момента ее создания.

Согласно проекту, у главного входа гостей городка будут встречать 33 богатыря и дядька Черномор. На площадке будут расставлены князь Гвидон, царевна Лебедь, царь Салтан, Белка, что «песенки поет, да орешки все грызет».

- Большое внимание проектировщики уделили праздничной подсветке. В периметре городка предложили разместить семь световых скульптур: «Снежинку», «Карету», «Лотос» и другие, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. - У здания Драматического театра установят световой шар. Вокруг новогодней ели предполагается поднять световой шатер. В нем будут находиться дед Мороз и Снегурочка.

Проект нового ледового городка прошел первый этап «внутренних» обсуждений. Глава города Владислав Пинаев предложил добавить еще несколько фотозон. И уже в ближайшее время в проект внесут изменения.