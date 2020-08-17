Не забывайте про зонтики и меры безопасности: на Среднем Урале продлили штормовое предупреждение

На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение еще на сутки – на 18 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидаются очень сильные дожди и грозы. В связи с этим спасатели МЧС напоминают о мерах безопасности: во время непогоды лучше вообще не выходить на улицу и, по возможности, отказаться от личного транспорта.

Окна и форточки в домах, квартирах, на балконах лучше закрыть. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через дорогу и рядом с ними.

Если вдруг ливень застал вас на личном авто, не пытайтесь проехать затопленные участки – лучше медленно пристройтесь к обочине и остановитесь. Включите «аварийку» и переждите ливень.

Перед большими лужами на машине лучше снижать скорость, так как в противном случае может произойти занос в кювет и даже опрокидывание.

Особенно осторожно нужно относиться к обгонам – брызги воды и грязь из-под колес могут сильно ухудшить видимость и привести к авариям.

Если вдруг произошло ЧП, сразу звоните в МЧС по телефонам: 101 или 112.