Машины поплыли: в Екатеринбурге затопило улицу Шефскую

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге из-за сильных дождей, которые накануне обрушились на город, затопило несколько улиц. Но больше всего – улицу Шефскую. Да так, что на утро машины по ней не ехали, а буквально плыли. Видео поделились подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».

Напомним, что накануне спасатели объявили штормовое предупреждение. Его, кстати, продлили и на 18 августа. Местами в Свердловской области пройдут сильные ливни и грозы. Спасатели просят беречь себя и соблюдать меры безопасности.

Кроме того, сегодня утром, 17 августа, мы рассказывали о прогнозе погоды на начало недели – дожди будут идти в Екатеринбурге, как минимум, до четверга. Так что не забудьте зонтики или дождевики.