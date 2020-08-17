«Обнаружили в коридоре без сознания»: в Екатеринбурге из горящей квартиры спасли мужчину

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 17 августа в Екатеринбурге, в районе Химмаша, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 08:57 о том, что на улице Альпинистов загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки. На место тут же выехали 14 спасателей на четырех спецмашинах.

Как рассказали местные жители в сообществе «Инцидент Екатеринбург», в полыхающей квартире в этот момент находился мужчина-инвалид. К счастью, его удалось спасти. В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП» не подтвердили информацию о диагнозе мужчины.

- У нас такой информации нет, но мужчину действительно обнаружили спасатели в коридоре своей квартиры. Он был уже без сознания. Его вынесли на руках и передали медикам, - объяснили в ведомстве.

На площади в 30 квадратных метров было повреждено огнем домашнее имущество. Из пятиэтажки спасатели эвакуировали по лестницам 28 человек. С огнем удалось справиться спустя 15 минут. Сейчас устанавливаются причины пожара.