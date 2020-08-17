В Екатеринбурге снова эвакуируют ТЦ «Комсомолл»

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге снова эвакуировали торговый центр «Комсомолл» - на улицу под проливной дождь вышли десятки людей, ко входам подъехали полицейские машины и МЧС. Это, кстати, уже не первый случай эвакуации, чуть ранее в ТЦ произошел пожар в одном из общественных туалетов.

В пресс-службе областной полиции «КП» информацию об эвакуации подтвердили, но от комментариев пока воздержались.

- Прокомментируем информацию по итогам проверочных мероприятий, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.