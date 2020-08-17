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В Екатеринбурге снова эвакуируют ТЦ «Комсомолл»

Сейчас на месте работает полиция и МЧС
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге снова эвакуировали торговый центр «Комсомолл» - на улицу под проливной дождь вышли десятки людей, ко входам подъехали полицейские машины и МЧС. Это, кстати, уже не первый случай эвакуации, чуть ранее в ТЦ произошел пожар в одном из общественных туалетов.

В пресс-службе областной полиции «КП» информацию об эвакуации подтвердили, но от комментариев пока воздержались.

- Прокомментируем информацию по итогам проверочных мероприятий, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

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