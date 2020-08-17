Под Екатеринбургом под суд отправили начальника транспортной компании, избившего подростка из-за мятой купюры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, 50-летнего руководителя транспортной компании, которого обвиняют в избиении пассажира. Это произошло еще зимой – в начале февраля, мужчина набросился с кулаками на 19-летнего парня и его 17-летнего знакомого.

Дело в том, что незадолго до этого между 19-летним молодым человеком и мужчиной произошел конфликт из-за мятой денежной купюры.

- В зимний день в одном из транспортных средств, принадлежащих коммерческой компании обвиняемого, отказались принимать слегка поврежденную 50-рублевую купюру у пассажира, более того, высадили его, а в другом транспортном средстве эту же купюру приняли без проблем, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

После этого юноша позвонил в транспортную компанию, где высказал недовольство. Но вместо понимания его ждала криминальная разборка в стиле 90-х. Из-за того, что в драке пострадал несовершеннолетний, дело было передано из МВД в СКР.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками СК проведен комплекс мероприятий по сбору доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Необходимо также отметить, что в настоящее время правоохранительными органами расследуется отдельное уголовное дело, в рамках которого планируется дать объективную правовую оценку действиям иным соучастникам обвиняемого.